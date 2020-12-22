У мережі опублікували перший тізер нової комедії про обмін тілами "Зірки з обміну" з Олею Поляковою та Дзідзьо.

Про це повідомило Держкіно.

За сюжетом, зірки шоу-бізнесу Оля Малякова та Фома Михайловський є непримиренними суперниками на сцені. Несподіваним чином опинившись в тілах одне одного, вони намагаються повернути свої життя, але заради досягнення мети кожному доведеться вирішити сімейні та романтичні проблеми свого опонента. А ще – на особистому досвіді зрозуміти, що гендерні стереотипи – це просто міфи.

Режисером-постановником фільму виступив Олексій Даруга, авторами сценарію – Сергій Касторних та Артур Петров, генеральними продюсерами – Ольга Полякова, Єгор Олесов, Михайло Ясинський, Наталія Юхно. Головні ролі виконують Оля Полякова та Дзідзьо (Михайло Хома).

Прем’єра комедії відбудеться у 2021 році: виробники фільму планували прем’єру вже цього грудня, проте епідеміологічна ситуація змусила перенести реліз картини.

Стрічку створено компанією Kinorob (FILM.UA Group) за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Кінотеатральний дистрибутор фільму в Україні – компанія “Кіноманія” разом із FILM.UA Distribution.