Про це повідомило Держкіно.
За сюжетом, зірки шоу-бізнесу Оля Малякова та Фома Михайловський є непримиренними суперниками на сцені. Несподіваним чином опинившись в тілах одне одного, вони намагаються повернути свої життя, але заради досягнення мети кожному доведеться вирішити сімейні та романтичні проблеми свого опонента. А ще – на особистому досвіді зрозуміти, що гендерні стереотипи – це просто міфи.
Режисером-постановником фільму виступив Олексій Даруга, авторами сценарію – Сергій Касторних та Артур Петров, генеральними продюсерами – Ольга Полякова, Єгор Олесов, Михайло Ясинський, Наталія Юхно. Головні ролі виконують Оля Полякова та Дзідзьо (Михайло Хома).
Прем’єра комедії відбудеться у 2021 році: виробники фільму планували прем’єру вже цього грудня, проте епідеміологічна ситуація змусила перенести реліз картини.
Стрічку створено компанією Kinorob (FILM.UA Group) за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Кінотеатральний дистрибутор фільму в Україні – компанія “Кіноманія” разом із FILM.UA Distribution.
- 1 березня на широкі екрани вийшло продовження українського комедійного фільму “Свінгери” з Олею Поляковою і Дашею Астаф’євою в головних ролях. У Мережі опублікували офіційний трейлер картини.