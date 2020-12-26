Про це пише Hypebeast.
“Evangelion: 3.0 + 1.0: Thrice Upon а Time” – це четверте і останнє аніме в серії популярних фільмів в жанрі “меха”.
Спочатку прем’єра довгоочікуваного шоу в Японії мала відбутися 27 червня, але була відкладена через епідемію коронавірусу.
У новому тізері представлені кадри з новими і старими персонажами, котрі розкривають деякі з їх емоцій, виражених протягом усього фільму. Також автори показали бій Єви проти Єви.
Цікаво, що нове відео супроводжується піснею One Last Kiss у виконанні Хікару Утада.
“Evangelion: 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time” вийде в прокат 23 січня 2021 року.
- У 2018 році на американському відеосервісі Netflix заявили, що новий аніме-серіал “Привид в обладунках” вийде на екрани в 2020 році.