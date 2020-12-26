Про це пише Hypebeast.

“Evangelion: 3.0 + 1.0: Thrice Upon а Time” – це четверте і останнє аніме в серії популярних фільмів в жанрі “меха”.

Спочатку прем’єра довгоочікуваного шоу в Японії мала відбутися 27 червня, але була відкладена через епідемію коронавірусу.

У новому тізері представлені кадри з новими і старими персонажами, котрі розкривають деякі з їх емоцій, виражених протягом усього фільму. Також автори показали бій Єви проти Єви.

Цікаво, що нове відео супроводжується піснею One Last Kiss у виконанні Хікару Утада.

“Evangelion: 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time” вийде в прокат 23 січня 2021 року.