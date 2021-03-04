Про це повідомила пресслужба Держкіно.
Картина режисера є володаркою Призу глядацьких симпатій Одеського міжнародного кінофестивалю та найкращою анімаційною стрічкою за версією Національної премії кінокритиків “Кіноколо” 2020 року.
Події мультфільму відбуваються в далекому майбутньому. Штучна зірка, що має забезпечувати енергією планети навколо себе, не працює. Єдиний, хто може її полагодити – дідусь маленької Віки, який і створив це світило. Однак він таємниче зникає. Дівчинка разом з помічником, – крихітним роботом Віктором, – вирушає на його пошуки. Так починаються захопливі пригоди двох друзів.
Режисером-постановником фільму виступив Анатолій Лавренишин. Героїв стрічки озвучили Римма Зюбіна, Віктор Жданов, Василь Мазур, Богдан Бенюк, Анатолій Хостікоєв і Марія Аглоткова.
У трейлері звучить композиція “Обсерваторія” Антона Слєпакова (“Вагоноводи”) в супроводі дитячого хору під керівництвом Альони Галай.
- Улітку було опубліковано перший тизер повнометражного українського мультфільму про пригоди робота, на ім’я Віктор.