У мережі з’явився офіційний трейлер повнометражного анімаційного фільму "Віктор Робот", який вийде в український прокат 24 червня 2021 року.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

Картина режисера є володаркою Призу глядацьких симпатій Одеського міжнародного кінофестивалю та найкращою анімаційною стрічкою за версією Національної премії кінокритиків “Кіноколо” 2020 року.

Події мультфільму відбуваються в далекому майбутньому. Штучна зірка, що має забезпечувати енергією планети навколо себе, не працює. Єдиний, хто може її полагодити – дідусь маленької Віки, який і створив це світило. Однак він таємниче зникає. Дівчинка разом з помічником, – крихітним роботом Віктором, – вирушає на його пошуки. Так починаються захопливі пригоди двох друзів.

Режисером-постановником фільму виступив Анатолій Лавренишин. Героїв стрічки озвучили Римма Зюбіна, Віктор Жданов, Василь Мазур, Богдан Бенюк, Анатолій Хостікоєв і Марія Аглоткова.

У трейлері звучить композиція “Обсерваторія” Антона Слєпакова (“Вагоноводи”) в супроводі дитячого хору під керівництвом Альони Галай.