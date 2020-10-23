Знімки опублікувало видання Collider.
У центрі сюжету стрічки опиняється жінка, на ім’я Емма. Героїню залишили прикутою наручниками до її ж мертвого чоловіка. Все це було зроблено через помсту. Еммі необхідно якось вибратися з цієї пастки, обхитрити двох найманих вбивць і залишитися в живих.
На фото якраз показана моторошна сцена — закривавлена головна героїня у виконанні Фокс прикута наручниками до мертвого чоловіка.
Фото: Millennium Media
У картині також знялися Каллен Мулвей, Оуен Маккен, Амл Амін і Джек Рот. Робота стане режисерським повнометражним дебютом С. К. Дейла.
Виробництвом фільму займається компанія Millenium Media, яка відшукала сценарій в Blood List — переліку незнятих проєктів, за які проголосували професіонали з кіноіндустрії.
Коли відбудеться прем’єра стрічки поки невідомо.
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