У мережі з'явилися перші кадри трилера "До самої смерті" (Till Death), головну роль в якому грає зірка "Трансформерів" Меган Фокс.

Знімки опублікувало видання Collider.

У центрі сюжету стрічки опиняється жінка, на ім’я Емма. Героїню залишили прикутою наручниками до її ж мертвого чоловіка. Все це було зроблено через помсту. Еммі необхідно якось вибратися з цієї пастки, обхитрити двох найманих вбивць і залишитися в живих.

На фото якраз показана моторошна сцена — закривавлена головна героїня у виконанні Фокс прикута наручниками до мертвого чоловіка.

Фото: Millennium Media

У картині також знялися Каллен Мулвей, Оуен Маккен, Амл Амін і Джек Рот. Робота стане режисерським повнометражним дебютом С. К. Дейла.

Виробництвом фільму займається компанія Millenium Media, яка відшукала сценарій в Blood List — переліку незнятих проєктів, за які проголосували професіонали з кіноіндустрії.

Коли відбудеться прем’єра стрічки поки невідомо.