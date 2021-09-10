Ролик з’явився на YouTube-каналі студії.

“Матриця: Воскресіння” – це довгоочікувана четверта стрічка улюбленої франшизи від режисерки-новаторки Лани Вачовскі.

У новій частині возз’єднаються зірки попередніх фільмів, Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс, та виконають культові ролі Нео і Трініті, які зробили їх знаменитими.

Деталі сюжету фільму поки тримаються в секреті. Але судячи з трейлеру, події в майбутньому фільмі, ймовірно, відбуватимуться раніше подій оригінального першого фільму “Матриця” 1999 року або в іншій реальності самої програми матриці.

Прем’єра фільму відбудеться 22 грудня в кінотеатрах та на каналі HBO Max.