Про це повідомляється на сайті телеканалу Nickelodeon, для якого і був створений мультсеріал.

Шоу дебютує вже цієї весни.

У реалізації проєкту візьмуть участь актори озвучки Ненсі Картрайт, Шеріл Чейз, Крі Саммер і Кет Сюзі.

Вони знову озвучать своїх персонажів: Томмі, Чакі, Анжеліку, Сюзі, а також Філа та Ліл.

У шоу також повернуться продюсери з оригінального серіалу — Ерік Каземіро, Кейт Бутільє і Рейчел Ліпман.

Новий серіал містить багату і барвисту комп’ютерну анімацію і розповідає про те, як малюки досліджують світ зі своєї скромної та дико творчої точки зору.

A diaper full of dreams is now a reality! 🍼 Rugrats is back and coming to @ParamountPlus pic.twitter.com/y2WEsMFPiW

— Nickelodeon Animation (@NickAnimation) February 24, 2021