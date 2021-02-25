Про це повідомляється на сайті телеканалу Nickelodeon, для якого і був створений мультсеріал.
Шоу дебютує вже цієї весни.
У реалізації проєкту візьмуть участь актори озвучки Ненсі Картрайт, Шеріл Чейз, Крі Саммер і Кет Сюзі.
Вони знову озвучать своїх персонажів: Томмі, Чакі, Анжеліку, Сюзі, а також Філа та Ліл.
У шоу також повернуться продюсери з оригінального серіалу — Ерік Каземіро, Кейт Бутільє і Рейчел Ліпман.
Новий серіал містить багату і барвисту комп’ютерну анімацію і розповідає про те, як малюки досліджують світ зі своєї скромної та дико творчої точки зору.
A diaper full of dreams is now a reality! 🍼 Rugrats is back and coming to @ParamountPlus pic.twitter.com/y2WEsMFPiW
— Nickelodeon Animation (@NickAnimation) February 24, 2021
Серіал “Невгамовні” вперше показали на Nickelodeon в 1991 році. Його герої — малюки в початковій школі, які стикаються з дитячими й дорослими проблемами та пригодами.
- Нагадаємо, вперше про перезапуск мультсеріалу Rugrats (“Невгамовні”) стало відомо у 2018 році.