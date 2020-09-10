Опубліковано перший трейлер фільму «Дюна» з Тімоті Шаламе

Відео опубліковано на YouTube-каналі Warner Bros. Pictures Ukraine.

Це перша із запланованих двох частин кіноадаптації однойменного роману Френка Герберта.

Фільм розповість про міфічну подорож головного героя Пола Атріда (Тімоті Шаламе). Він вирушить на небезпечну планету у Всесвіті, щоб урятувати майбутнє своєї родини й народу. Ворожі сили вступають у конфлікт через речовину, здатну розкрити найбільший потенціал людства. Виживуть лише ті, кому вдасться перемогти власні страхи.

У головних ролях – Тімоті Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Стеллан Скарсгард, Хав’єр Бардем, Джейсон Момоа, Джош Бролін, Дейв Батіста та Шарлотта Ремплінг.

Над фільмом працюють США, Велика Британія, Канада й Угорщина.

Прем’єра в Україні запланована 17 грудня 2020 року

Нагадаємо, “Дюна” — один з найвідоміших науково-фантастичних романів XX століття, написаний американським письменником Френком Гербертом в 1963-1965 роках. Робота Вільньова — третя екранізація “Дюни”. Раніше за мотивами роману було знято мінісеріал “Дюна Френка Герберта” (2000) та фільм “Дюна” (1984) Девіда Лінча.

Події в “Дюні” розгортаються в далекому майбутньому. Герцог Літо Атрейдес (Оскар Айзек) бере під своє управління пустельну планету Арракіс, єдине джерело рідкісної та вкрай цінної речовини. Ця речовина, діючи подібно до наркотиків, продовжує життя людини та суттєво покращує розумові здібності. Володіння цією речовиною гарантує панування у всесвіті. За сюжетом син герцога, юний і талановитий Пол має відправитися на страшну планету, щоб забезпечити своїй родині владу на ній.