Covid-19 Україна

оновлено 10.09.2020 о 14:03

Всього:

145612(+2582)

Хворіють:

76712(+2582)

Вилікувались:

65877(+1174)

Померло:

3023(+44)

15:10 У порту Бейрута знову спалахнула пожежа
14:39 Директорам шкіл загрожують штрафи та позбавлення волі за порушення карантину
14:34 Опубліковано перший трейлер фільму «Дюна» з Тімоті Шаламе
14:23 ЗАЗ заявив про старт виробництва автомобілів Groupe Renault
14:06 Як українці ставляться до навчального процесу в умовах карантину — соцопитування
13:51 Німеччина із жовтня скасує загальне застереження для поїздок за межі ЄС
13:35 Україна втрачає болота та степи: WWF надала рекомендації
12:50 Світові популяції диких тварин за 40 років скоротилися на 68 %
12:28 За отруєнням Навального можуть стояти топ-посадовці Росії, – Помпео
12:04 У Києві за добу – 298 випадків COVID-19, четверо хворих померли
Ексклюзив
11:36 У Києві під МВС сотні активістів вимагають негайного розслідування нападу на Балуха – фото
09:58 Біллі Айліш створила власний дизайн укулеле: відео
07:55 Алек Болдуін став батьком в шостий раз: фото
07:27 США оштрафували «дочку» Deutsche Bank за порушення «кримських» санкцій проти РФ
00:44 Богдан заявив, що йому спалили не тільки Tesla, але і авто водія. Він звинувачує Офіс Зеленського
00:11 «Рух опору капітуляції» їде до Зеленського в Конча-Заспу через спільне з «ДНР» інспектування позицій ЗСУ

09 вересня

23:32 Богдан про кадрові призначення Зеленського: вибирав міністрів, як акторів
23:21 Спільне з «ДНР» інспектування Шумів на Донбасі: у «ЄС» вимагають позачергової сесії Ради
23:04 «Я пройшов 90-ті і фільтрую базар!», – Пальчевський емоційно заперечив вислів щодо возз’єднання з РФ
22:46 У Зеленського розповіли, як Україна інспектуватиме Шуми з «ДНР»: «Присутність бойовиків обмежена»
22:24 Богдан про реакцію Зеленського на корупцію серед «своїх»: «Він переводить погані історії в жарти»
22:05 Богдан про відпочинок Зеленського в Омані: «Він втомився, він захотів на море»
21:22 Зеленський під час звільнення порівняв Богдана з «некоханою жінкою»
21:17 Богдан заявив, що операцію по вагнерівцях зірвала людина з оточення Зеленського
20:49 Туск запропонував номінувати Тихановську і її чоловіка Сергія на Нобелівську премію миру
20:42 Арахамію хотіли замінити Тищенком, бо він має найбільший вплив на Зеленського — Богдан
20:01 В Україні перевірять, чи перейшли російськомовні школи на українську
19:25 Легендарний Thomas Cook може відродитися як онлайновий туроператор

Опубліковано перший трейлер фільму «Дюна» з Тімоті Шаламе

З’явився перший трейлер першої частини фантастичного фільму "Дюна" від режисера Дені Вільньова.

Четвер, 10 вересня 2020, 14:34

Відео опубліковано на YouTube-каналі Warner Bros. Pictures Ukraine.

Це перша із запланованих двох частин кіноадаптації однойменного роману Френка Герберта.

Фільм розповість про міфічну подорож головного героя Пола Атріда (Тімоті Шаламе). Він вирушить на небезпечну планету у Всесвіті, щоб урятувати майбутнє своєї родини й народу. Ворожі сили вступають у конфлікт через речовину, здатну розкрити найбільший потенціал людства. Виживуть лише ті, кому вдасться перемогти власні страхи.

У головних ролях – Тімоті Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Стеллан Скарсгард, Хав’єр Бардем, Джейсон Момоа, Джош Бролін, Дейв Батіста та Шарлотта Ремплінг.

Над фільмом працюють США, Велика Британія, Канада й Угорщина.

Прем’єра в Україні запланована 17 грудня 2020 року

Нагадаємо, “Дюна” — один з найвідоміших науково-фантастичних романів XX століття, написаний американським письменником Френком Гербертом в 1963-1965 роках. Робота Вільньова — третя екранізація “Дюни”. Раніше за мотивами роману було знято мінісеріал “Дюна Френка Герберта” (2000) та фільм “Дюна” (1984) Девіда Лінча.

Події в “Дюні” розгортаються в далекому майбутньому. Герцог Літо Атрейдес (Оскар Айзек) бере під своє управління пустельну планету Арракіс, єдине джерело рідкісної та вкрай цінної речовини. Ця речовина, діючи подібно до наркотиків, продовжує життя людини та суттєво покращує розумові здібності. Володіння цією речовиною гарантує панування у всесвіті. За сюжетом син герцога, юний і талановитий Пол має відправитися на страшну планету, щоб забезпечити своїй родині владу на ній.

  • Раніше повідомлялося, що фантастичний роман “Дюна. Будинок Атрейдесів”, який є приквелом до оригінальної серії книг Френка Герберта, буде випущений у вигляді коміксу.
Теги: відео, Дюна, трейлер, фільм

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись