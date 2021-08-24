Студія Sony Pictures показала перший трейлер довгоочікуваної нової частини фільмів про супергероя Пітера Паркера "Людина-павук: Немає шляху додому".

Ролик з’явився на YouTube-каналі студії.

За сюжетом, у новій стрічці весь світ дізнається, що Пітер Паркер насправді Людина-павук, тому супергерой звернеться до Доктора Стренджа. Маг скаже заклинання, яке має змусити усіх забути супергеройську особистість Паркера, але щось піде не так, і в цей світ потраплять суперлиходії з минулих фільмів франшизи.

Усі ці події відбуваються відразу після подій другої частини “Далеко від дому” про нову Людину-павука, яку цього разу зіграв актор Том Холланд.

У стрічці також знялися Зендая, Бенедикт Камбербетч, Ангур Райс, Маріса Томей та інші. Режисером фільму став Джон Воттс.

Вихід картини заплановано на 17 грудня 2021 року.