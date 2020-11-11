Про це пише Deadline.

На постері зображений відкритий рот з загостреними зубами і язиком, на якому красуються написи “AHS10” і “FX”.

Сюжет десятого сезону серіалу поки не розкривається, постер на нього теж ніяк чи не натякає.

“Американська історія жахів” повинна була повернутися до зйомок свого десятого сезону в жовтні. В останньому сезоні серіалу повинні з’явитися зірка “Сам удома” Маколей Калкін, а також Еван Пітерс, Сара Полсон, Кеті Бейтс, Леслі Гроссман, Біллі Лурд, Адіна Портер, Лілі Рейб, Анжеліка Росс і Фінн Уіттрок.

Зазначимо, що “Американська історія жахів” – це телесеріал-антологія в жанрі жахи, створений і поставлений Райаном Мерфі і Бредом Фелчаком. Кожен сезон задуманий як самостійний міні-серіал з різними персонажами і локаціями, а також з власної сюжетною лінією.