Кінокомпанія Neon показала постер біографічної драми Пабло Ларраіна "Спенсер" про принцесу Діану з Крістен Стюарт у головній ролі.

Знімок опубліковано в Instagram-акаунті Neon.

Прем’єра стрічки запланована на 5 листопада.

В основі сюжету лежить історія трьох напружених днів 1992 року з життя принцеси Діани. Саме тоді вона прийняла рішення подати на розлучення з принцом Чарльзом.

Роль Діани у фільмі зіграла Крістен Стюарт. В образі принца Чарльза виступить Джек Фартінг.

Постер демонструє Стюарт, яка зігнулася і плаче в величезній білій сукні, що, ймовірно, є версією плаття, яке Діана Спенсер носила в таких випадках, як відвідування Королівського оперного театру і прем’єра фільму “Живі вогні”. Її розробили Девід і Елізабет Емануель, які також створили весільну сукню принцеси.

Користувачі соцмереж порівнюють новий постер з падінням Дженніфер Лоуренс на церемонії нагородження “Оскару” у 2013 році.

Тріумф Лоуренс був дійсно епічним. Піднімаючись на сцену за статуеткою в номінації “Краща жіноча роль”, акторка не впоралася зі шлейфом своєї сукні Dior і впала прямо на сходинках.

“Не можу повірити, що вони знімають фільм про Дженніфер Лоуренс, яка падає на “Оскарі”, – зазначив один з користувачів Twitter.

“Боже, це правда. Новий плакат Спенсер – данина поваги Дженніфер Лоуренс”, – додав інший.