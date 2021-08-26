Знімок опубліковано в Instagram-акаунті Neon.
Прем’єра стрічки запланована на 5 листопада.
В основі сюжету лежить історія трьох напружених днів 1992 року з життя принцеси Діани. Саме тоді вона прийняла рішення подати на розлучення з принцом Чарльзом.
Роль Діани у фільмі зіграла Крістен Стюарт. В образі принца Чарльза виступить Джек Фартінг.
Постер демонструє Стюарт, яка зігнулася і плаче в величезній білій сукні, що, ймовірно, є версією плаття, яке Діана Спенсер носила в таких випадках, як відвідування Королівського оперного театру і прем’єра фільму “Живі вогні”. Її розробили Девід і Елізабет Емануель, які також створили весільну сукню принцеси.
Користувачі соцмереж порівнюють новий постер з падінням Дженніфер Лоуренс на церемонії нагородження “Оскару” у 2013 році.
Тріумф Лоуренс був дійсно епічним. Піднімаючись на сцену за статуеткою в номінації “Краща жіноча роль”, акторка не впоралася зі шлейфом своєї сукні Dior і впала прямо на сходинках.
“Не можу повірити, що вони знімають фільм про Дженніфер Лоуренс, яка падає на “Оскарі”, – зазначив один з користувачів Twitter.
“Боже, це правда. Новий плакат Спенсер – данина поваги Дженніфер Лоуренс”, – додав інший.
- Раніше у мережі опублікували першу світлину з фільмування нового байопіку “Спенсер”, який розповість про принцесу Діану.