Відео опубліковано на сайті GMA.

У ролику можна побачити виконавицю ролі Леї Керрі Фішер, яка померла 27 грудня 2016 року. Вона спілкується з колегами в перервах між зйомками і входить в роль перед камерою.

Крім того, в ролику Харрісон Форд плутає свої слова, а Марк Хемілл практикується у володінні лазерним мечем.

“Епізод V” знімали в 1979 році в Норвегії. Фантастичний фільм вийшов на екрани в 1980 році.