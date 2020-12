Відео опубліковано на сайті GMA.

У ролику можна побачити виконавицю ролі Леї Керрі Фішер, яка померла 27 грудня 2016 року. Вона спілкується з колегами в перервах між зйомками і входить в роль перед камерою.

Крім того, в ролику Харрісон Форд плутає свої слова, а Марк Хемілл практикується у володінні лазерним мечем.

EXCLUSIVE: I’m excited to share rare & never-seen footage, outtakes & bloopers from #StarWars “The Empire Strikes Back”! Amazing moments with Harrison & Carrie, plus @HamillHimself‘s “Tauntaun Dance”. A gift to you from my favorite Lucasfilm elves. #ESB40 https://t.co/3Rfe1qyr2i

— Clayton Sandell (@Clayton_Sandell) December 15, 2020