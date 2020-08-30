Відео опубліковано на YouTube-каналі Netflix.

Головну роль грає Аня Тейлор-Джой ( “Емма”). Також в серіалі знялися Гаррі Меллінг, Хлоя Піррі, Аннабет Келлі, Маріель Хеллер і Яніна Елькін.

Режисером виступив Скотт Френк, він же написав сценарій в співавторстві з Алланом Скоттом.

Дія стрічки, заснованої на романі Уолтера Тевіс “Хід королеви”, розгортається в 1950-х роках. У центрі сюжету опиняється розумна дівчина на ім’я Бет Хармон, яка росла в притулку. Ще в дитинстві героїня проявила себе як талановита шахістка, а згодом вона стала відточувати навички і перемагати на різних турнірах. Після безлічі успішних партій Бет стала частіше світитися на гламурних тусовках, але вона так і залишилася ізгоєм.

При цьому їй доводилося боротися з особистими демонами і стереотипами цього шахового світу, де домінують чоловіки.