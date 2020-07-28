Про це пише Deadline.
Мультсеріал із восьми епізодів почне виходити на Netflix з 18 вересня.
За сюжетом група з шести підлітків потрапляють в парк з фільму “Світ Юрського періоду”. Вони виявляються на протилежному боці острова Нублар під час втечі динозаврів і, щоб вижити, вони змушені об’єднатися і стати справжньою родиною.
- У грудні 2017 року студія Universal Pictures оприлюднила перший трейлер фільму “Світ Юрського періоду: Занепале царство” – п’ятого фільму в франшизі “Парк Юрського періоду”.