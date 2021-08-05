Видання Just Jared склало ТОП-19 знаменитостей-мільярдерів.

Зазначається, що всі ці зірки заробили свої статки завдяки інвестиціям, телешоу, застосункам для соціальних мереж і модним компаніям.

Статки Ріанни наразі становлять 1,7 мільярда доларів. Зараз вона вважається найбагатшою жінкою-музикантом у світі.

Опра Вінфрі накопичила 2,6 мільярда доларів.

Статки Майкла Джордана становлять 1,6 мільярда доларів.

Кім Кардаш’ян і Тайлер Перрі заробили по 1 мільярду доларів на кожного.

Каньє Вест накопичив 1,8 мільярда доларів.

Статки колишнього президента США Дональда Трампа становляить 2,4 мільярда доларів.

Jay-Z вдалося заробити 1,4 мільярда доларів.

Статки генерального директора Snapchat Евана Шпігеля оцінюються в 10,9 мільярда доларів.

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг заробив 111,6 мільярда доларів.

Статки співзасновника Microsoft Білла Гейтса досягли 129,2 мільярда доларів.

Режисер Стівен Спілберг накопичив 3,7 мільярда доларів.

Статки генерального директора Amazon Джеффа Безоса становлять 188,5 мільярда доларів.

Колишня дружина Джеффа Безоса Маккензі Скотт має 56,9 мільярда доларів. Більшу частину своїх грошей вона отримала при розлученні. Ще в грудні 2020 року Маккензі повідомила, що за чотири місяці пожертвувала 4,2 мільярда доларів 384 організаціям.

Творець “Зоряних воєн” Джордж Лукас заробив 7,4 мільярда доларів.

Статки інвестора та бізнесмена Воррена Баффета досягли 99,8 мільярда доларів.

Інвестор і власник Dallas Mavericks Марк Кубан накопичив 4,4 мільярда доларів.

Гендиректор SpaceX і Tesla Ілон Маск заробив 169,9 мільярда доларів.

Статки модельєра Ральфа Лорена становлять 7,1 мільярда доларів.