Відео опубліковано на YouTube-каналі Netflix.

У мультсеріалі розкажуть про події, що відбуваються на планеті Кібертрон, яка є батьківщиною трансформерів. Друга частина історії розповість про те, що сталося після битви на Кібертроні між Автоботами та Десептиконами.

“Коли Оллспарк (Велика Іскра) зник, а Арк (Ковчег) залишився в глибокому космосі, Оптимус Прайм і вцілілі Автоботи ведуть відчайдушну боротьбу проти незалежної групи трансформерів під назвою найманці, а також проти гніву зневіреного Мегатрона”, – йдеться в описі ролика.

Перша частина “Осада” вийшла влітку цього року. Нові епізоди мультсеріалу вийдуть на Netflix 30 грудня.