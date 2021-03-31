Ролик опубліковано на YouTube-каналі компанії.

У трейлері головна героїня шоу Джун (Елізабет Мосс) прагне помститися і намагається зруйнувати зсередини тоталітарний режим Гілеада.

“Я обіцяла собі, що вони будуть страждати так, як страждали ми”, – говорить колишня служниця.

Перший епізод продовження серіалу онлайн-кінотеатр покаже вже 28 квітня.

Нагадаємо, серіал “Розповідь служниці” заснований на однойменному романі канадської письменниці і феміністки Маргарет Етвуд.

Серіал дебютував 26 квітня 2017 року.

Дія відбувається в майбутньому в вигаданій тоталітарній державі – Республіці Галаад, що представляє собою псевдо-релігійну теократію. Галаад знаходиться на території сучасних США і постійно веде війну з сусідніми країнами. В майбутньому тільки одна зі ста жінок здатна мати дитину, тому в республіці жінок з простого народу відправляють у спеціальні табори, де їх готують до виконання єдиної функції – зачаття і народження дітей для офіцерів, чиї дружини не здатні на це.