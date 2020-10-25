Студія Paramount Movies опублікувала трейлер драми "Країна мрій" з Марго Роббі в головній ролі.

Відео опубліковано на YouTube-каналі кіностудії.

Дія фільму розгортається в 1930-і роки під час Великої депресії в Америці.

За сюжетом, героїня Марго Роббі – грабіжниця банків, що зустрічає фермера у виконанні Фінна Коула. Фермер вирішує отримати за неї винагороду, однак злочинниця підкорює його, і він встає перед складним моральним вибором.

Прем’єру фільму заплановано на 13 листопада цього року.