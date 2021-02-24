Ролик опубліковано на YouTube-каналі Держкіно.

Картина, що є повнометражним режисерським дебютом відомої драматургині та сценаристки, вийде у широкий кінотеатральний прокат 1 квітня цього року.

Стрічка складається з п’яти окремих новел про мешканців Донбасу, чиє життя проходить по обидві сторони від лінії розмежування.

“П’ять розбитих доріг – п’ять історій про любов, ненависть, довіру, зраду і порушення особистих кордонів на фоні порушення кордонів державних”, – зазначили в Держкіно.

Сценарій створено на основі документальних історій, зібраних авторкою на Сході України під час роботи над фільмом “Кіборги”.

Продюсерами фільму виступили Юрій Мінзянов та Дмитро Мінзянов. Виробництво здійснила кінокомпанія Kristi Films за фінансової підтримки Українського культурного фонду.