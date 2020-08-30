Відео опубліковане на YouTube-каналі The CW.

Йдеться про останні серії 15 сезону, які розповідають про борців з нечистю братів Вінчестер.

Як стало відомо раніше, відзняти останні епізоди не дозволяла пандемія коронавірусу.

Прем’єра 14 серії відбудеться 8 жовтня, а фінального 20 епізоду серіалу-19 листопада. Виходити нові серії будуть по четвергах.

Крім того, перед випуском заключного епізоду канал покаже годинну ретроспективу “Надприродне: довгий шлях додому” (Supernatural: The Long Way Home).