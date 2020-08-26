У Мережі опублікували перший трейлер ЛГБТ-драми "Амоніт", головні ролі в якій зіграли Сірша Ронан і Кейт Вінслет.

Відео опубліковано на YouTube.

Режисером фільму виступив Френсіс Лі. У стрічці також знялися Фіона Шоу, Джемма Джонс і Джеймс МакАрдл.

Дія картини відбувається в Англії в 1840-і роки. За сюжетом, молода дівчина-палеонтолог наймається доглядальницею до багатої жительки Лондону. Згодом їхні стосунки починають розвиватися, набуваючи несподіваний характер.

За даними The Guardian, спочатку прем’єрний показ “Амоніту” повинен був відбутися на Канському кінофестивалі, який скасували через епідемію коронавірусу. В результаті дебют фільму пройде в наступному місяці в рамках кінофестивалю в Торонто.

Очікується, що фільм стане одним з головних претендентів на “Оскар” за підсумками 2020 року.