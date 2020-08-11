Відео опубліковано на YouTube-каналі HBO.
Головні ролі в проекті зіграли Джуд Лоу і Наомі Харріс, відома за роллю міс Маніпенні в бондіані.
Міні-серіал з шести епізодів складається з двох частин – “Літо” і “Зима”, над якими працювали різні режисери – Марк Манден і Філіп Лоуторп.
Перша розповість про Сема, героя Джуда Лоу, який опиняється на таємничому острові поруч з Великобританією. Знайомлячись з мешканцями цього місця і їх дивними звичаями, персонаж розкриває травми минулого.
У другій частині Хелен, героїня Наомі Харріс, опиняється на тому ж острові, де шукає відповіді на свої питання.
У серіалі також знімалися Емілі Уотсон, Кетрін Уотерстон і Фрейя Аллан.
Серіал “Третій день” вийде 14 вересня на HBO.
- Раніше повідомлялося, що стрімінговий сервіс HBO Max показав перший трейлер науково-фантастичного серіалу Рідлі Скотта “Виховані вовками” (Raised By Wolves).