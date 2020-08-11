У Мережі з'явився перший офіційний трейлер міні-серіалу HBO "Третій день" ( "The Third Day").

Відео опубліковано на YouTube-каналі HBO.

Головні ролі в проекті зіграли Джуд Лоу і Наомі Харріс, відома за роллю міс Маніпенні в бондіані.

Міні-серіал з шести епізодів складається з двох частин – “Літо” і “Зима”, над якими працювали різні режисери – Марк Манден і Філіп Лоуторп.

Перша розповість про Сема, героя Джуда Лоу, який опиняється на таємничому острові поруч з Великобританією. Знайомлячись з мешканцями цього місця і їх дивними звичаями, персонаж розкриває травми минулого.

У другій частині Хелен, героїня Наомі Харріс, опиняється на тому ж острові, де шукає відповіді на свої питання.

У серіалі також знімалися Емілі Уотсон, Кетрін Уотерстон і Фрейя Аллан.

Серіал “Третій день” вийде 14 вересня на HBO.