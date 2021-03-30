Про це пише Collider.
Фільм заснований на французькому бойовику 2004 року “Le Convoyeur”, в якому розповідається про охоронця, у якого є приховані мотиви, коли він влаштовується на роботу в компанію по виробництву броньованих вантажівок.
За сюжетом рімейку, Стейтем грає Ейча, загадкового мовчазного джентльмена, який розслідує серію пограбувань в Лос-Анджелесі. Заради цього він проникає в місцеву інкасаторську компанію, щоб вийти на невловимих грабіжників.
У стрічці також знялися Джош Хартнетт, Скотт Іствуд, Холт МакКеллані, Алекс Фернс і Едді Марсан.
“Гнів людський” повинен був вийти на екранах кінотеатрів 23 квітня, але Miramax і дистриб’ютор United Artists Releasing оголосили, що переносять прем’єру на 7 травня.
Варто зазначити, що це четверта спільна робота Річі і Стейтема після фільмів “Карти, гроші, два стволи”, “Великий куш” і “Револьвер”.
- Популярний актор Джейсон Стейтем відомий за фільмами режисера Гая Річі “Карти, гроші, два стволи”, “Великий куш” і “Револьвер”, зніметься в новому шпигунському трилері “П’ять очей” (Five Eyes).