Ролик з’явився на YouTube-каналі студії.
Сюжет перезапуску практично не відрізняється від оригінального фільму. Сім’я хлопчика їде в різдвяну відпустку і забуває його вдома. Як наслідок – хлопчик змушений захищати будинок від грабіжників.
У рімейку головного героя звуть Макс, а не Кевін, і йому 10 років, а не 8.
Крім того, його батьки їдуть до Японії, а не до Франції, а будинок головного героя замість двох чоловіків намагаються пограбувати чоловік і жінка.
Головну роль у фільмі зіграв Арчі Йейтс. Режисером став Ден Мазер, який зняв “Борат” і “Борат 2”.
Прем’єра нового “Сам вдома” запланована на 12 листопада на стрімінговому сервісі Disney+.
Варто зазначити, що трейлер зібрав більше дизлайків (22 тисячі), ніж лайків (8,8 тисячі).
- В серпні 2019 року найбільша голлівудська компанія The Walt Disney Company оголосила про намір зняти нову версію легендарного фільму “Сам вдома” для свого потокового сервісу, який запускається в США в листопаді поточного року.