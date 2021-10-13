Кіностудія 20th Century Studios показала перший трейлер ремейка сімейної комедії "Сам вдома" 1990 року з Маколеєм Калкіним у головній ролі.

Ролик з’явився на YouTube-каналі студії.

Сюжет перезапуску практично не відрізняється від оригінального фільму. Сім’я хлопчика їде в різдвяну відпустку і забуває його вдома. Як наслідок – хлопчик змушений захищати будинок від грабіжників.

У рімейку головного героя звуть Макс, а не Кевін, і йому 10 років, а не 8.

Крім того, його батьки їдуть до Японії, а не до Франції, а будинок головного героя замість двох чоловіків намагаються пограбувати чоловік і жінка.

Головну роль у фільмі зіграв Арчі Йейтс. Режисером став Ден Мазер, який зняв “Борат” і “Борат 2”.

Прем’єра нового “Сам вдома” запланована на 12 листопада на стрімінговому сервісі Disney+.

Варто зазначити, що трейлер зібрав більше дизлайків (22 тисячі), ніж лайків (8,8 тисячі).