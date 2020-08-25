Відео опубліковано на YouTube-каналі HBO MAX.

У трейлері показані всі учасники команди супергероїв. Серед них – Бетмен, Аквамен, Флеш, Чудо-жінка, Супермен, Кіборг. Крім того, в ролику можна побачити і антагоністів в особі Дарксайд і його поплічників – Десаада і Степового вовка.

Як було відомо раніше, фільм “Ліга справедливості” замість режисера Зака ​​Снайдера, який вийшов з процесу роботи над картиною за сімейними обставинами, закінчував Джосс Уідон. В результаті стрічка не сподобалася фанатам і самим акторам, які наполягають на випуску режисерської версії.

Реліз нової версії “Ліги справедливості” відбудеться в 2021 році на HBO Max.