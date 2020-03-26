Covid-19 Україна

оновлено 03.28.2020 о 00:02

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Опубліковані перші 9 хвилин фільму «Бладшот» з Віном Дизелем

Кінокомпанія Sony Pictures опублікувала перші 9 хвилин супергеройського бойовика "Бладшот" з Віном Дизелем.

Четвер, 26 березня 2020, 02:41

Відео опубліковано на YouTube-каналі Sony Pictures Entertainment.

Таким чином студія оголосила про ранній вихід фільму в цифровому форматі. Sony прийняла таке рішення через закриття кінотеатрів по всьому світу у зв’язку з поширенням коронавірусуа.

Стрічку знято за однойменним коміксом видавництва Valiant Comics.

За сюжетом корпорація RST повертає до життя недавно убитого солдата Рея Гаррісона – по його венах курсує армія нанороботів, яка робить його суперсильним і дає здатність до миттєвої регенерації. Його розум і пам’ять знаходяться під тотальним контролем, проте одного разу Рей все ж вдається в питання, чи на правильній він стороні.

Головну роль у фільмі зіграв Він Дізель. Він постане на екрані в ролі відродженого солдата Рея Гаррісона, який став володарем суперсили.

У ролику розповідається про надприродні здібності супергероя Бладшота, якого грає Він Дизель.

За сюжетом, Бладшота рятують від смерті, вставивши йому безліч нанороботів і використовуючи його як суперзброю.

Теги: Бладшот, трейлер

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