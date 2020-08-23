Під час конференції DC Fandome був представлений дебютний тизер-трейлер фільму "Бетмен" режисера Метта Рівза.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі кінокомпанії Warner Bros.

Крім того, в ході конференції Рівз розкрив деякі деталі стрічки. За його словами, картина знята вже на 20-30%.

Режисер розповів, що Бетмен, він же Брюс Уейн, геройствує вже два роки. За сюжетом картини він займеться розслідуванням низки вбивств, які здійснює загадковий злочинець.

Крім Паттінсона, в новій трилогії можна буде побачити Зої Кравіц, Пола Дано, Джеффрі Райта, Джона Туртурро, Пітера Сарсгаарда, Джеймі Лоусона, Енді Серкіса та Колін Фаррела.

Вихід фільму в кінотеатрах запланований на осінь 2021 року.