Ролик опубліковано на YouTube-каналі кінокомпанії Warner Bros.
Крім того, в ході конференції Рівз розкрив деякі деталі стрічки. За його словами, картина знята вже на 20-30%.
Режисер розповів, що Бетмен, він же Брюс Уейн, геройствує вже два роки. За сюжетом картини він займеться розслідуванням низки вбивств, які здійснює загадковий злочинець.
Крім Паттінсона, в новій трилогії можна буде побачити Зої Кравіц, Пола Дано, Джеффрі Райта, Джона Туртурро, Пітера Сарсгаарда, Джеймі Лоусона, Енді Серкіса та Колін Фаррела.
Вихід фільму в кінотеатрах запланований на осінь 2021 року.
- Американська акторка Зої Кравіц зіграє Жінку-кішку в новому “Бетмені”.