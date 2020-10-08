Відео опубліковано на YouTube-каналі Universal Pictures.
В основу сценарію лягла книга Полетт Джілес 2016 року про ветерана війни між Північчю і Півднем, який втратив дружину і мандрує країною, читаючи новини з газет жителям різних міст.
За сюжетом, у Техасі ветеран знайомиться з дівчинкою, яку вирішує супроводжувати в небезпечній подорожі до місця, яке має стати для них новим домом.
Прем’єра картини запланована на 25 грудня 2020 року.
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