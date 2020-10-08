Студія Universal Pictures опублікувала трейлер фільму Пола Грінграсса "Новини з усього світу" з Томом Хенксом у головній ролі.

Відео опубліковано на YouTube-каналі Universal Pictures.

В основу сценарію лягла книга Полетт Джілес 2016 року про ветерана війни між Північчю і Півднем, який втратив дружину і мандрує країною, читаючи новини з газет жителям різних міст.

За сюжетом, у Техасі ветеран знайомиться з дівчинкою, яку вирішує супроводжувати в небезпечній подорожі до місця, яке має стати для них новим домом.

Прем’єра картини запланована на 25 грудня 2020 року.