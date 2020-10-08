Відео опубліковано на YouTube-каналі Universal Pictures.

В основу сценарію лягла книга Полетт Джілес 2016 року про ветерана війни між Північчю і Півднем, який втратив дружину і мандрує   країною, читаючи новини з газет жителям різних міст.

За сюжетом, у  Техасі ветеран знайомиться з дівчинкою, яку вирішує  супроводжувати  в небезпечній подорожі до місця, яке має  стати для них новим домом.

Прем’єра картини запланована на 25 грудня 2020 року.

  • Раніше повідомлялося, що голлівудський актор Том Хенкс і його дружина Ріта Вілсон вилікувалися від коронавірусу й через два тижні самоізоляції повернулися до США.
  • Ріта Вілсон заявила про побічні ефекти через прийом хлорохіну, яким її лікували від коронавірусу COVID-19.