Бренд Oreo спільно зі співачкою Леді Гагою зробили рожеве печиво з зеленим кремом, натхненне альбомом Chromatica.

Про це співачка повідомила в Instagram.

“Ми вирішили, що це добра ідея — випустити Chromatica Oreo. Рожеве печиво з зеленою начинкою”, — розповіла співачка.

Також Oreo показав, як виглядатиме пакування печива. Воно буде мати яскравий рожевий колір та стилізований напис — ім’я співачки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от OREO (@oreo)

Гага показала, що в пачці на покупців чекають рожеві смаколики з зеленим кремом. На що схожий смак печива та коли його можна буде придбати поки невідомо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)