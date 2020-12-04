Про це співачка повідомила в Instagram.
“Ми вирішили, що це добра ідея — випустити Chromatica Oreo. Рожеве печиво з зеленою начинкою”, — розповіла співачка.
Також Oreo показав, як виглядатиме пакування печива. Воно буде мати яскравий рожевий колір та стилізований напис — ім’я співачки.
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Гага показала, що в пачці на покупців чекають рожеві смаколики з зеленим кремом. На що схожий смак печива та коли його можна буде придбати поки невідомо.
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- Нагадаємо, Леді Гага випустила довгоочікуваний шостий студійний альбом Chromatica в травні.