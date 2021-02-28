Організатори «Золотого глобуса» шукають чорношкірих людей в команду

Про це повідомляє Associated Press.

HFPA заявила, що розробляє “план дій” з прийому чорношкірих членів.

“Ми повністю віддані ідеї, яка передбачає, що членство в асоціації відображало інтереси спільнот по всьому світу, які люблять кіно, телебачення і артистів, надихають і наставляють їх. Ми усвідомлюємо, що нам потрібно додатково залучити чорношкірих учасників, а також членів з інших верств суспільства, представництво яких недостатньо, і ми негайно приступимо до реалізації плану дій для досягнення цих цілей якомога швидше”, – йдеться в заяві асоціації.

В даний час асоціація складається з 87 журналістів і жоден з них не є чорношкірим.

Зазначається, що зараз більшість членів HFPA становлять жінки, а понад 35 відсотків її членів-вихідці з неєвропейських країн.

Пандемія коронавірусу змінила формат проведення кінопремії. За даними агентства Reuters, церемонія нагородження цьогоріч відбуватиметься одночасно в Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. Традиційну церемонію в готелі “Беверлі-Гілтон” скасували. Віртуальну церемонію вестиме акторка Тіна Фей з Rainbow Room у Нью-Йорку, а її колега Емі Полер — з “Беверлі-Гілтон”.