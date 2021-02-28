Covid-19 Україна

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Організатори «Золотого глобуса» шукають чорношкірих людей в команду

Голлівудська асоціація іноземної преси (HFPA), яка вручає премію "Золотий глобус", пообіцяла значно змінити склад учасників організації, збільшивши число чорношкірих.

Неділя, 28 лютого 2021, 22:29

Про це повідомляє Associated Press.

HFPA заявила, що розробляє “план дій” з прийому чорношкірих членів.

“Ми повністю віддані ідеї, яка передбачає, що членство в асоціації відображало інтереси спільнот по всьому світу, які люблять кіно, телебачення і артистів, надихають і наставляють їх. Ми усвідомлюємо, що нам потрібно додатково залучити чорношкірих учасників, а також членів з інших верств суспільства, представництво яких недостатньо, і ми негайно приступимо до реалізації плану дій для досягнення цих цілей якомога швидше”, – йдеться в заяві асоціації.

В даний час асоціація складається з 87 журналістів і жоден з них не є чорношкірим.

Зазначається, що зараз більшість членів HFPA становлять жінки, а понад 35 відсотків її членів-вихідці з неєвропейських країн.

Пандемія коронавірусу змінила формат проведення кінопремії. За даними агентства Reuters, церемонія нагородження цьогоріч відбуватиметься одночасно в Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. Традиційну церемонію в готелі “Беверлі-Гілтон” скасували. Віртуальну церемонію вестиме акторка Тіна Фей з Rainbow Room у Нью-Йорку, а її колега Емі Полер — з “Беверлі-Гілтон”.

  • Американська актриса Джейн Фонда буде удостоєна нагороди Сесиля Б. де Мілля “за видатний внесок” в кінематограф на церемонії вручення премії “Золотий глобус” в лютому.
Теги: Золотий глобус, премія, шоу

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