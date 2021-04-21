Організатори американської кінопремії "Золотий глобус" (Golden Globes) вигнали експрезидента Голівудської асоціації закордонної преси Філіпа Берка (Philip Berk) після того, як він підтримав критику щодо антирасистського руху Black Lives Matter.

Про це повідомляє Los Angeles Times.

18 квітня 88-річний Берк розіслав своїм колегам матеріал, в якому жорстко розкритикували антирасистський рух Black Lives Matter (Життя чорних важливі). В електронному листі було сказано, що Black Lives Matter – це расистський рух ненависті, а одна із його засновниць, Патріс Каллорс, “самопроголошена марксистка”. Наразі в США негативно сприймають подібні висловлювання.

Так співпало, що Берк розіслав електронні листи в той же час, коли організаторів премії звинуватили в расизмі, звернувши увагу на те, що серед них нема “кольорових членів”.

У своєму листі Берк посилався на матеріал “Black Lives Matter вривається в Голлівуд”. Її опублікували на сайті консервативного телеведучого Девіда Горовіца. Він звинуватив Каллорс в тому, що вона спекулює на назві організації, а тим часом отримує щедрі гонорари за лекції та консультації щодо расової дискримінації. За його словами, засновниця Black Lives Matter придбала дім за 1,4 мільйона доларів в передмісті Лос-Анджелеса. При цьому, в районі проживають лише білі.

Колеги Берка, в основному, не підтримали його. Вони назвали його лист “расистським” й ініціювали виключення зі складу організаторів кінопремії.

З часом, Берк сказав, що жалкує про свій вчинок. Він стверджує, що відправив колегам матеріал лише для того, аби проілюструвати подвійні стандарти щодо антирасистського руху.

“Я відправив це, просто як інформацію. Я не мав прихованих намірів. Тепер я шкодую про те, що взагалі це відправив”, – сказав Берк.

До слова, Берк був членом Голлівудської асоціації закордонної преси (HFPA) протягом 44 років, а її президентом – протягом 8 років.

HFPA складається з 90 міжнародних журналістів та розташована в Лос-Анджелесі. Тепер асоціація повинна презентувати зміни, які відбудуться після виходу з їх складу Берка. Інакше понад 100 PR-компаній відмовляться з ними працювати. Зокрема, вже прозвучала пропозиція додати до членів асоціації 13 темношкірих учасників.