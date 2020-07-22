Про це він повідомив в своєму Instagram-акаунті.
Блум шукав свого улюбленця, який раптово зник, цілий тиждень. В результаті знайдений нашийник привів його до мертвого вихованця.
“Майті тепер в іншому світі. Після семи днів пошуку від світанку до заходу сонця ми знайшли його нашийник. За цей тиждень я плакав більше, ніж будь-коли міг собі уявити”, – зазначив актор.
Він опублікував фотографію з новим татуюванням з ім’ям вихованця, а також відео, на якому відображений процес нанесення тату.
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Крім того, для Майті виготовили невеликий надгробок з написом Wish you were here (“Тебе не вистачає поруч”).
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