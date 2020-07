Про це він повідомив в своєму Instagram-акаунті.

Блум шукав свого улюбленця, який раптово зник, цілий тиждень. В результаті знайдений нашийник привів його до мертвого вихованця.

“Майті тепер в іншому світі. Після семи днів пошуку від світанку до заходу сонця ми знайшли його нашийник. За цей тиждень я плакав більше, ніж будь-коли міг собі уявити”, – зазначив актор.

Він опублікував фотографію з новим татуюванням з ім’ям вихованця, а також відео, на якому відображений процес нанесення тату.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Orlando Bloom (@orlandobloom) 21 Июл 2020 в 11:19 PDT

Крім того, для Майті виготовили невеликий надгробок з написом Wish you were here (“Тебе не вистачає поруч”).