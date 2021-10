Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Twitter.

Компанія Netflix придбала права на показ оригінального японського аніме-шоу “Ковбой Бібоп”.

Усі 26 епізодів японської версії будуть доступні для користувачів з усього світу з 21 жовтня.

Bang… COWBOY BEBOP, the original anime series, is coming to Netflix worldwide on October 21 pic.twitter.com/BN3LF2XVSl

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) October 12, 2021