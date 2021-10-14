Стрімінгова платформа Netflix заявила про вихід оригінального аніме-шоу “Ковбой Бібоп” на сервісі.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Twitter.

Компанія Netflix придбала права на показ оригінального японського аніме-шоу “Ковбой Бібоп”.

Усі 26 епізодів японської версії будуть доступні для користувачів з усього світу з 21 жовтня.

Bang… COWBOY BEBOP, the original anime series, is coming to Netflix worldwide on October 21 pic.twitter.com/BN3LF2XVSl — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) October 12, 2021

Так, у глядачів буде менше ніж місяць, щоб подивитись оригінальну версію перед дебютом американської адаптації, за мотивом однойменний японського аніме.

Прем’єра американської версії “Ковбоя Бібоп” запланована на 19 листопада.

Серіал присвячений пригодам трьох мисливців за головами, що переслідують злочинців по всій галактиці.

Наразі невідомо чи придбання Netflix означає, що “Ковбой Бібоп” буде видалено з Hulu, Funimation або будь-якої іншої стрімінгової платформи, де серіал зараз доступний.