Про це повідомляє CNN.

Спершу подкастер Денні Хайфон опублікував фото тисячі поліціянтів Нью-Йорка на 5-й авеню, які вшановували пам’ять вбитого детектива Джейсона Рівери, й порівняв це з фашизмом. Згодом Сарандон поділилася публікацією на власному Twitter-акаунті та додала, що “якщо ці всі поліціянти не були потрібні того дня, то й не потрібні взагалі”.

У коментарях розпочалася дискусія: частина аудиторії підтримала позицію акторки, проте більшість висловили своє “обурення” і “розчарування”. Серед тих, хто піддав критиці позицію Сарандон, були й правоохоронці.

“Ось який вигляд мають привілеї: багата актриса, в своїй безпечній бульбашці, знущається з героїв та висвітлює ситуацію, що копи борються разом і з нашими громадами”, – зреагували у департаменті поліції Нью-Йорка.

This is what privilege looks like: a wealthy actress, safe in her bubble, mocking heroes & making light of the crisis that cops are battling alongside our communities. NYC is uniting to stop the violence — @SusanSarandon is living on a different planet.https://t.co/U1q0t32TzR — NYC PBA (@NYCPBA) February 3, 2022

У Національному братському ордені поліції США також зауважили, що акторка обрала “недоречний день” для висловлювання своїх думок.

“З усіх днів, коли Сьюзен Сарандон могла б поділитися своїми справжніми почуттями щодо поліції, вона обирає день, коли ми ховаємо нашого загиблого брата, щоб зробити такі запальні та безглузді коментарі. Коли ви витрачаєте більше часу на ненависть до поліції, ніж на власну кар’єру, не дивно, чому ви в списку D”, – наголосили у відповіді.