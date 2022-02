Про це повідомляє CNN.

Спершу подкастер Денні Хайфон опублікував фото тисячі поліціянтів Нью-Йорка на 5-й авеню, які вшановували пам’ять вбитого детектива Джейсона Рівери, й порівняв це з фашизмом. Згодом Сарандон поділилася публікацією на власному Twitter-акаунті та додала, що “якщо ці всі поліціянти не були потрібні того дня, то й не потрібні взагалі”.

У коментарях розпочалася дискусія: частина аудиторії підтримала позицію акторки, проте більшість висловили своє “обурення” і “розчарування”. Серед тих, хто піддав критиці позицію Сарандон, були й правоохоронці.

This is what privilege looks like: a wealthy actress, safe in her bubble, mocking heroes & making light of the crisis that cops are battling alongside our communities. NYC is uniting to stop the violence — @SusanSarandon is living on a different planet. https://t.co/U1q0t32TzR

У Національному братському ордені поліції США також зауважили, що акторка обрала “недоречний день” для висловлювання своїх думок.

Of all the days for @SusanSarandon to share her true feelings towards police, she picks the day we bury our fallen brother to make such inflammatory & brainless comments. When you spend more time hating on cops than you do your own career, it's no wonder why you're a D-list actor https://t.co/y4iIUV6IxB

— National Fraternal Order of Police (FOP) (@GLFOP) February 3, 2022