Про це 73-річна акторка розповіла в інтерв’ю NBC News.
Пітт вручав Чжон статуетку й вперше зустрівся з нею особисто. На церемонії актори довго спілкувалися й позували для фото. Після події журналісти атакували акторку питаннями про Пітта. Чжон питали, як пахне Бред та чи з’являться вони разом у якійсь стрічці.
Коли інтерв’юер почав ставити Чжон питання про Пітта, вона знизала плечима й закотила очі, натякаючи на те, що їй вже набридло говорити на цю тему.
“Я попросила його надати більше грошей на фільм”, – сказала вона.
До речі, саме Пітт є власником продюсерської компанії Plan B Entertainment, яка фінансувала фільм “Мінарі”.
Також акторка додала, що запросила колегу в Корею, а він пообіцяв приїхати. Проте Чжон сумнівається, що Пітт виконає обіцянку.
“Я не дуже вірю словам американців. Їхній словниковий запас такий вигадливий. Він сказав, що мій виступ був дуже респектабельним і багато іншого, але я стара. Я не спокушаюся на ці слова”, – сказала акторка.
Володарка “Оскара” додала люди в Кореї думають, що вона захоплюється Голлівудом, тому погоджується на проєкти.
“Ні, я не захоплююся Голлівудом. Причина, по якій я продовжую приїжджати, полягає в тому, що якщо я приїду в Штати й буду працювати, можливо, я зможу побачити свого сина ще раз. Це від щирого серця”, – додала вона.
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