Про це йдеться на офіційному сайті премії “Оскар”.
Кінострічка режисерів Дена Квана і Деніела Шайнерта “Все завжди і водночас” була номінована 11 разів і здобула 7 нагород. На другому місці розташувався фільм “На західному фронті без змін”, на третьому – “Банші Інішеріна” з 9-ма номінаціями.
Список переможців цьогорічної премії “Оскар”:
- Найкращий фільм – “Все завжди і водночас”
- Найкращий режисер – Ден Кван і Деніел Шейнерт за фільм “Все завжди і водночас”
- Найкращий фільм іноземною мовою – “На Західному фронті без змін” Едварда Берґера
- Найкраща чоловіча роль – Брендан Фрейзер за роль Чарлі у фільмі “Кит”
- Найкраща жіноча роль – Мішель Єо за роль Евелін Цюань Ван у фільмі “Все завжди і водночас”
- Найкраща чоловіча роль другого плану – Ке Хюі Куан за роль Веймонда Вана у кінострічці “Все завжди і водночас”
- Найкраща жіноча роль другого плану – Джеймі Лі Кертіс за роль Дейрдри Бобейрдр у “Все завжди і водночас”
- Найкраща робота художника-постановника – Крістіан М. Гольдбек за фільм “На Західному фронті без змін”
- Найкращий оригінальний сценарій – Ден Кван і Деніел Шайнерт (Деніели) за “Все завжди і водночас”
- Найкращий адаптований сценарій – Сара Поллі за “Жінки говорять”
- Найкращий дизайн костюмів – Картер Рут за роботу “Чорна пантера: Ваканда назавжди”
- Найкраща музика до фільму – Гаушка (Фолькер Бертельманн) за музику до “На Західному фронті без змін”
- Найкращий звук – Марк Вайнгартен, Джеймс Х. Мазер, Ел Нельсон, Кріс Бердон і Марк Тейлор за фільм “Топ Ган: Меверік”
- Найкраща пісня – Naatu Naatu, (“RRR: Поруч реве революція”)
- Найкращий грим і зачіски – Адрієн Моро, Джуді Чін та Енн Марі Бредлі за “Кит”
- Найкращий документальний фільм – “Навальний” Деніела Роера
- Найкраща операторська робота – Джеймс Френд за фільм “На західному фронті без змін”
- Найкращі візуальні ефекти – Джо Леттері, Річард Бейнем, Ерік Сейндон та Деніел Барретт за фільм “Аватар: шлях води” Джеймса Кемерона
- Найкращий монтаж – Пол Роджерс за кінострічку “Все завжди і водночас”
- Найкращий анімаційний повнометражний фільм – “Піноккіо Ґільєрмо дель Торо”
- Найкращий короткометражний мультфільм – “Хлопчик, Кріт, Лис і Кінь” режисерів Чарлі Маккесі та Пітера Бейнтона
- Найкращий ігровий короткометражний фільм – режисери Росс Вайт і Том Берклі за фільм “Ірландське прощання”
- Найкращий документальний короткометражний фільм – “Заклиначі слонів” Картікі Гонсалвес
Нагадаємо, що У США також назвали лауреатів антипремії “Золота малина” для найгірших фільмів, які вийшли у 2022 році.
- Кінострічка “Навальний”, у центрі якої дослідження змови щодо отруєння російського борця з корупцією та колишнього кандидата в президенти Олексія Навального, став преможцем премії “Оскар – 2023” у номінації “Найкращий повнометражний документальний фільм”.