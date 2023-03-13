Ввечері у неділю, 12 березня, у Лос-Анджелесі на сцені театру "Долбі" відбулася 95-а церемонія нагородження премії "Оскар". Журі Академії кінематографічних мистецтв і наук США оголосило лауреатів.

Про це йдеться на офіційному сайті премії “Оскар”.

Кінострічка режисерів Дена Квана і Деніела Шайнерта “Все завжди і водночас” була номінована 11 разів і здобула 7 нагород. На другому місці розташувався фільм “На західному фронті без змін”, на третьому – “Банші Інішеріна” з 9-ма номінаціями.

Список переможців цьогорічної премії “Оскар”:

Найкращий фільм – “Все завжди і водночас”

Найкращий режисер – Ден Кван і Деніел Шейнерт за фільм “Все завжди і водночас”

Найкращий фільм іноземною мовою – “На Західному фронті без змін” Едварда Берґера

Найкраща чоловіча роль – Брендан Фрейзер за роль Чарлі у фільмі “Кит”

Найкраща жіноча роль – Мішель Єо за роль Евелін Цюань Ван у фільмі “Все завжди і водночас”

Найкраща чоловіча роль другого плану – Ке Хюі Куан за роль Веймонда Вана у кінострічці “Все завжди і водночас”

Найкраща жіноча роль другого плану – Джеймі Лі Кертіс за роль Дейрдри Бобейрдр у “Все завжди і водночас”

Найкраща робота художника-постановника – Крістіан М. Гольдбек за фільм “На Західному фронті без змін”

Найкращий оригінальний сценарій – Ден Кван і Деніел Шайнерт (Деніели) за “Все завжди і водночас”

Найкращий адаптований сценарій – Сара Поллі за “Жінки говорять”

Найкращий дизайн костюмів – Картер Рут за роботу “Чорна пантера: Ваканда назавжди”

Найкраща музика до фільму – Гаушка (Фолькер Бертельманн) за музику до “На Західному фронті без змін”

Найкращий звук – Марк Вайнгартен, Джеймс Х. Мазер, Ел Нельсон, Кріс Бердон і Марк Тейлор за фільм “Топ Ган: Меверік”

Найкраща пісня – Naatu Naatu, (“RRR: Поруч реве революція”)

Найкращий грим і зачіски – Адрієн Моро, Джуді Чін та Енн Марі Бредлі за “Кит”

Найкращий документальний фільм – “Навальний” Деніела Роера

Найкраща операторська робота – Джеймс Френд за фільм “На західному фронті без змін”

Найкращі візуальні ефекти – Джо Леттері, Річард Бейнем, Ерік Сейндон та Деніел Барретт за фільм “Аватар: шлях води” Джеймса Кемерона

Найкращий монтаж – Пол Роджерс за кінострічку “Все завжди і водночас”

Найкращий анімаційний повнометражний фільм – “Піноккіо Ґільєрмо дель Торо”

Найкращий короткометражний мультфільм – “Хлопчик, Кріт, Лис і Кінь” режисерів Чарлі Маккесі та Пітера Бейнтона

Найкращий ігровий короткометражний фільм – режисери Росс Вайт і Том Берклі за фільм “Ірландське прощання”

Найкращий документальний короткометражний фільм – “Заклиначі слонів” Картікі Гонсалвес

Нагадаємо, що У США також назвали лауреатів антипремії “Золота малина” для найгірших фільмів, які вийшли у 2022 році.