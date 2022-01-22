Про це повідомляють #Букви з посиланням на допис Louis Vuitton в Instagram.
Восени минулого року помер креативний директор Louis Vuitton Вірджил Абло у віці 41 року, внаслідок захворювання на рак.
Протягом шоу моделі демонстрували останню колекцію Абло, танцюючи та маневруючи навколо сцени. Пізніше моделі танцювали та стрибали у великих кепках Абло, тренчах із пряжками, спідницях, потертих джинсах та його оригінальному дизайні кросівок, зокрема “Tactic” і “Trainer”.
Наприкінці презентації вся команда Louis Vuitton вийшла й обійняла моделей та один одного, оскільки саме вони допомогли завершити творіння Абло.
Також показ колекції відвідали дружина Абло Шеннон та модель Наомі Кемпбелл, які сиділи в першому ряду.
Як зазначають у Louis Vuitton, ця колекція — остання спроба вшанувати творче бачення Абло.
ДОВІДКА. Вірджил Абло — американський модельєр та дизайнер одягу. З березня 2018 року обіймав посаду художнього керівника чоловічого одягу бренду Louis Vuitton. Також у 2012 заснував бренд Off-White. Помер 28 листопада 2021 року.
- Нагадаємо, що у Києві відкрився перший в Україні магазин італійського бренду Off-White, заснований дизайнером Вірджілом Абло в Мілані у 2012 році.
- У вересні 2021 року креативний директор Louis Vuitton і засновник бренду Off-White Вірджіл Абло відвідав Київ, аби виступити на вечірці.
- Також зірка реаліті-шоу та бізнесвумен Кім Кардашьян поділилася світлинами з фінального показу Вірджила Абло, який відбувся восени 2021 року.