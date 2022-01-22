У Парижі відбувся останній показ чоловічої колекції одягу покійного американського дизайнера Вірджила Абло. На шоу вшанували творче бачення модельєра.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на допис Louis Vuitton в Instagram.

Восени минулого року помер креативний директор Louis Vuitton Вірджил Абло у віці 41 року, внаслідок захворювання на рак.

Протягом шоу моделі демонстрували останню колекцію Абло, танцюючи та маневруючи навколо сцени. Пізніше моделі танцювали та стрибали у великих кепках Абло, тренчах із пряжками, спідницях, потертих джинсах та його оригінальному дизайні кросівок, зокрема “Tactic” і “Trainer”.

Наприкінці презентації вся команда Louis Vuitton вийшла й обійняла моделей та один одного, оскільки саме вони допомогли завершити творіння Абло.

Також показ колекції відвідали дружина Абло Шеннон та модель Наомі Кемпбелл, які сиділи в першому ряду.

Як зазначають у Louis Vuitton, ця колекція — остання спроба вшанувати творче бачення Абло.

ДОВІДКА. Вірджил Абло — американський модельєр та дизайнер одягу. З березня 2018 року обіймав посаду художнього керівника чоловічого одягу бренду Louis Vuitton. Також у 2012 заснував бренд Off-White. Помер 28 листопада 2021 року.