Про це пише журнал NME.
Фотосесія відбулася всього за кілька місяців до смерті Кобейна в 1994 році.
Фотограф Джессі Фроман запустив веб-сайт, на якому виставлено на аукціон понад 100 фотографій в якості NFT. Частина від всіх виручених коштів піде до Фонду Jed Foundation, який надає психологічну допомогу американським підліткам і бореться з підлітковим самогубством.
Аукціон розпочнеться 3 травня о 5:00 BST і триватиме до 7 травня.
У розмові з Rolling Stone Фроман сказав: “Я хотів зробити те, чого раніше не робили інші люди. Це щось настільки особливе, що більше не буде пропонуватися”.
Довідка. NFT-токен – унікальний цифровий актив, який зберігається в блокчейні й дає ексклюзивне право на фото, відео, аудіо, твіти та інші подібні цифрові товари.
Кожен NFT є унікальним: його не можна підробити або замінити. Це дозволяє власнику закріпити свої права на певний унікальний об’єкт.
- Співзасновник і голова Twitter Джек Дорсі продав на аукціоні свій перший твіт, опублікований ще 21 березня 2006 року, за більш ніж 2,9 млн доларів.
- Раніше аукціонний дім Christie’s продав роботу “Everydays – The First 5000 Days” американського цифрового художника Майка Вінкельманна (відомого як Beeple) за 69,3 млн доларів. Лот був представлений у вигляді невзаємозамінного токена (NFT). Сума в $69,3 млн стала рекордною для NFT (цифрового арту).
- Нещодавно співачка і художниця Граймс (кохана Ілона Маска) продала колекцію цифрових творів мистецтва “WarNymph” майже за 6 мільйонів доларів. Торги відбувалися на майданчику Nifty Gateway.
- Бренд RTFKT Studios, який займається створенням віртуальних кросівок, разом з крипто-художником FEWOCiOUS влаштував аукціон зі своїми товарами через блокчейн і заробив $3,1 млн за сім хвилин.