Про це пише журнал NME.

Фотосесія відбулася всього за кілька місяців до смерті Кобейна в 1994 році.

Фотограф Джессі Фроман запустив веб-сайт, на якому виставлено на аукціон понад 100 фотографій в якості NFT. Частина від всіх виручених коштів піде до Фонду Jed Foundation, який надає психологічну допомогу американським підліткам і бореться з підлітковим самогубством.

Аукціон розпочнеться 3 травня о 5:00 BST і триватиме до 7 травня.

У розмові з Rolling Stone Фроман сказав: “Я хотів зробити те, чого раніше не робили інші люди. Це щось настільки особливе, що більше не буде пропонуватися”.

Довідка. NFT-токен – унікальний цифровий актив, який зберігається в блокчейні й дає ексклюзивне право на фото, відео, аудіо, твіти та інші подібні цифрові товари.

Кожен NFT є унікальним: його не можна підробити або замінити. Це дозволяє власнику закріпити свої права на певний унікальний об’єкт.