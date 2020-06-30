Українська супермодель Наталя Гоций вперше публічно розповіла про свої пластичні операції та їх наслідки.

Про це вона розказала на своєму YouTube-каналі.

Дівчина розповіла, що модельна кар’єра дала їй все, про що тільки можна мріяти. Вона брала участь в показах Chanel, Gucci, Christian Dior і інших. Також знімалася для обкладинок Vogue, Harper’s Bazaar, L’Officiel.

Наталія нагадала, що в 2007 році вона схудла до 46 кг при зрості 181 см і тим самим викликала “анорексичне скандал” в світі моди.

А ще супермодель розповіла про свої пластичні операції, особливо про грудних імплантатах, які довелося видалити.

Дівчина показала сексуальну нижню білизну бренду Provocateur, яке вона носила ще місяць тому, але зараз вже немає, так як довелося видалити грудні імпланти.

“У нас в сім’ї є таке захворювання як рак молочної залози. За цими показниками я зробила генетичний тест, результати якого виявилися не дуже втішними. З року в рік я робила МРТ грудей і останнє дослідження показало не найкращі результати”, – розповіла Гоций, підкресливши, що на пластику грудей вона зважилася вимушено.

Модель зазначила, що грудні імпланти у неї виглядали “ідеально і натурально”.

“Коли я народила другу дитину – це було кесарів розтин. Мене зашили не надто акуратно – у мене утворився келоїдних рубець. Я зібралася на операцію, відправила хірурга всі свої фотографії. Він надіслав вартість. І якось моя подруга порадила:” Може ти відразу зробиш груди? Будеш робити далі Victoria’s Secret з шикарними грудьми”. І я подумала, що це чудове розвиток моєї кар’єри”, – сказала Гоций, підкресливши, що за три операції – пластика живота, блефаропластика і грудні імпланти – вона заплатила 12 тис. євро.

Розлучившись надалі з імплантами Наталія Гоций зазначила, що не шкодує про них.

“Коли я видалила імплантати, думала, що на цьому все закінчилося. Але в один прекрасний день, коли вже почався карантин, я прокинулася і побачила, що одна груди відрізнялася від іншої на два розміри. Я відчула ущільнення і вона була гарячою. Зробила фото і відео, які відправила свого хірурга. Він порадив знайти клініку і хірурга, якому можу довіряти, так як можливості полетіти кудись вже не було. за час карантину я зробила п’ять процедур по виведенню рідини з своїх грудей. Зараз йду на шосту, сподіваюся останню”.

За словами Гоций, ситуація з освітою рідини сталася через те, що в одних грудей після видалення імпланту тканини добре зрослися, а в іншої немає – утворилося простір, в якому стала збиратися коричнева рідина.

За словами пластичного хірурга Ореста Панчука, в грудях навколо імпланта утворюється плівка. У такій капсулі імплант лежить спокійно, не деформується. У Наталії Гоций утворилася товща плівка.

Він також розповів, що процедура видалення грудного імпланта технічно складніше, ніж вставити його, і відповідно така операція дорожче.

Наталя Гоций в свою чергу зазначила, що “зробити ТО” грудей – замінити імплант – найдорожча процедура.

А ще супермодель закликає жінок вставляти грудні імпланти тільки тоді, коли їм цього дійсно хочеться.