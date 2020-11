Креативний директор Gucci Алессандро Мікеле та відомий режисер Гас Ван Сент розповіли про спільний мінісеріал Ouverture of Something That Never Ended, який презентували у честь виходу нової колекції бренду.

Цей проєкт претендує на титул найнатхненнішого, адже над ним працювали знамениті та креативні спеціалісти. Ван Сент вважається майстром заплутаних і двозначних історій. Це і робить його стиль роботи схожим із творчістю Мікеле. Об’єднавши зусилля, вони зняли мінісеріал під назвою Ouverture of Something That Never Ended (Увертюра про те, що ніколи не закінчується). У цьому серіалі представлена нова колекція Gucci.

Іншими словами, режисер та дизайнер створили альтернативний показ моди в умовах пандемії.

“Які нові горизонти відкриваються в той момент, коли мода виходить зі своєї зони комфорту? Яке життя знаходить одяг поза подіумом? Такі питання народжуються в моїй голові, коли я думаю про нинішню ситуацію – незрозумілу, але повної передчуттів”, – написав Мікеле у пресрелізі.

Під час пресконференції Мікеле розповів журналістам, що вибрав Ван Сента для спільної роботи над мінісеріалом через те, що “він дивиться на світ його очима”.

Зйомки серіалу тривали 20 днів та проходили у Римі та інших локаціях по всій Італії. Головну роль виконала акторка Сільвія Кальдероні. В проєкті взяли участь “друзі і члени сім’ї” Мікеле. Монтаж тривав аж до минулого тижня.

“Для мене це був процес пізнання. Я спостерігав за багатьма речами і багато чому навчився”, – сказав Мікеле.

Мінісеріал показує кілька днів з життя Кальдероні – частково вигаданих, частково реальних. Разом з акторкою дизайнер Ван Сент відвідує театр, вінтажний магазин, кафе. Локації підібрано спеціально під нову колекцію бренду.

30 років тому Ван Сент вже працював у цих локаціях під час зйомок культового фільму “Мій особистий штат Айдахо” (1991).

“Я знав місцевість рівно настільки, наскільки це було потрібно Алессандро. Написана ним історія була дуже специфічною і нагадувала те, що я робив в “Джеррі” (2002), “Слоні” (2003) і “Останніх днях” (2005). Мені подобається створювати такі невимушені історії, які ніби самі розгортаються перед вашими очима”, – сказав Ван Сент.

За словами Ван Сента та Мікеле, у мінісеріалу є важлива мета.

“Для мене ідея серіалу в тому, щоб показати повсякденне життя дівчини в Римі”, – розповів режисер.

Дизайнер Мікеле більш творчо описав ідею стрічки. За його словами, глядачу потрібно читати між рядків.

“Тут немає якогось єдиного і чіткого сенсу, тому що в іншому випадку розум здобув би перемогу над почуттями. Це було б зрадою стосовно прекрасного і нескінченного надлишку почуттів, який наповнює нас. Зрештою, в цьому і полягає чарівність життя – в нескінченному розмаїтті можливостей”, – сказав Мікеле.

До слова, прем’єра Ouverture of Something That Never Ended відбулася 16 листопада в рамках форуму Vogue Forces of Fashion. Перша серія вже доступна для глядачів.