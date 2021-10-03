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Raf Simons презентував креативні аутфіти для чоловіків та жінок. При цьому на показі весняної колекції бренду підкреслили агендерність в одязі. Подіумом крокували чоловіки-моделі у сукнях та жінки у костюмах оверсайз.

Весняна колекція від Raf Simons містить багато речей універсального крою. Тому це бездоганна база, яка доповнить гардероб людини будь-якої статі.

Загалом у колекції бренду представлено чимало об’ємних сорочок з довгими рукавами й довгі светри.