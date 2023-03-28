Про це повідомляє hypebeast.

Офіційну дату виходу серіалу було оголошено через декілька днів після того, як стало відомо, що він не вийде у травні.

Нова дата прем’єри – 21 червня 2023 року.

Роль Ніка Ф’юрі дісталась актору Семюель Л. Джексону.

Також у серіалі можна буде побачити чимало інших зірок: Кобі Смалдерс, Мартіна Фрімена, Дона Чідла, Бена Мендельсона, Олівію, Емілію Кларк.

“Таємне вторгнення” — це перший телевізійний серіал п’ятої фази Кіновсесвіту Marvel. Сюжет базуватиметься на однойменних коміксах про скруллів — іншопланетних істот, які здатні змінювати свій вигляд й таким чином маскуючись під будь-яке середовище. Скрулли заполонили Землю і їх можна зустріти практично всюди, однак вони так вправно видають з себе людей, що їх практично не відрізнити. Своєю чергою Ф’юрі і Талос роблять усе можливе, щоб зупинити Скруллів.