Японська компанія Panasonic створила робота-кота для людей, які страждають від самотності.

Про це пише The Verge і Gizmodo.

Ім’я забавного маленького робота – Нікобо, у нього немає ніг або коліс, щоб самостійно пересуватися по будинку, але він може крутитися на місці, кивати головою і махати хвостом. А якщо у нього поганий настрій – він почне пукати.

У Нікобо вбудована камера з функцією розпізнавання осіб, яка дозволяє йому ідентифікувати свого господаря. З ним також можна розмовляти.

Panasonic планує випустити всього кілька сотень таких пристроїв. Замовити їх можна було через краудфандінгову платформу компанії, але вже через 6 годин після старту замовлень всі роботи були заброньовані.

Нікобо коштує близько 360 доларів, також власникам доведеться платити близько 10 доларів на місяць, щоб отримувати оновлення програмного забезпечення.