Про це пише The Verge і Gizmodo.
Ім’я забавного маленького робота – Нікобо, у нього немає ніг або коліс, щоб самостійно пересуватися по будинку, але він може крутитися на місці, кивати головою і махати хвостом. А якщо у нього поганий настрій – він почне пукати.
У Нікобо вбудована камера з функцією розпізнавання осіб, яка дозволяє йому ідентифікувати свого господаря. З ним також можна розмовляти.
Panasonic планує випустити всього кілька сотень таких пристроїв. Замовити їх можна було через краудфандінгову платформу компанії, але вже через 6 годин після старту замовлень всі роботи були заброньовані.
Нікобо коштує близько 360 доларів, також власникам доведеться платити близько 10 доларів на місяць, щоб отримувати оновлення програмного забезпечення.
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