Найбільший в світі ювелірний дім Pandora більше не буде використовувати в своїх виробах видобуті алмази і перейде на виключно штучні діаманти.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Генеральний директор Pandora Олександр Лачік сказав, що це нововведення є частиною більш широкої ініціативи по забезпеченню стійкості.

За його словами, компанія займається цим, тому що “це правильно”. Крім того, штучні діаманти дешевші.

“По суті, ми можемо домогтися того ж результату, що і природа, але за дуже, дуже іншою ціною”, – додав Лачік.

Він пояснив, що їх можна виробити всього за “третину того, що потрібно для того, що б викопати із землі”.

Лабораторні діаманти для Pandora виробляються в Великобританії, і Британія – стане першою країною, де вони будуть продаватися. Прикраси з діамантами коштуватимуть від 350 доларів.

У 2020 році світове виробництво вирощених в лабораторії алмазів зросло до 6-7 мільйонів каратів.

Тим часом, згідно зі звітом Антверпенского всесвітнього алмазного центру (AWDC) і консалтингової компанії Bain & Company, видобуток алмазів впав в минулому році до 111 мільйонів каратів, досягнувши піку в 152 мільйони в 2017 році. Найбільше впало виробництво в Росії, Канаді, Ботсвані та Австралії.

Пандемія коронавірусу зробила серйозний вплив на алмазну промисловість. Економічна невизначеність і обмеження призвели до падіння попиту і цін, хоча з тих пір відбулося деяке відновлення.