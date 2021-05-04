Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Генеральний директор Pandora Олександр Лачік сказав, що це нововведення є частиною більш широкої ініціативи по забезпеченню стійкості.
За його словами, компанія займається цим, тому що “це правильно”. Крім того, штучні діаманти дешевші.
“По суті, ми можемо домогтися того ж результату, що і природа, але за дуже, дуже іншою ціною”, – додав Лачік.
Він пояснив, що їх можна виробити всього за “третину того, що потрібно для того, що б викопати із землі”.
Лабораторні діаманти для Pandora виробляються в Великобританії, і Британія – стане першою країною, де вони будуть продаватися. Прикраси з діамантами коштуватимуть від 350 доларів.
У 2020 році світове виробництво вирощених в лабораторії алмазів зросло до 6-7 мільйонів каратів.
Тим часом, згідно зі звітом Антверпенского всесвітнього алмазного центру (AWDC) і консалтингової компанії Bain & Company, видобуток алмазів впав в минулому році до 111 мільйонів каратів, досягнувши піку в 152 мільйони в 2017 році. Найбільше впало виробництво в Росії, Канаді, Ботсвані та Австралії.
Пандемія коронавірусу зробила серйозний вплив на алмазну промисловість. Економічна невизначеність і обмеження призвели до падіння попиту і цін, хоча з тих пір відбулося деяке відновлення.
- Раніше повідомлялось, що ювелірний дім Pandora має намір з 2025 року використовувати лише перероблене срібло і золото.