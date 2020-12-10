Про це повідомляє CNN.

Експерти інституту, який стандартизує зразки для індустрії дизайну, цього року визначив не один, а два відтінки: нейтральний сірий (Ultimate Gray, 17-5104) і теплий сонячно-жовтий (Illuminating, 13-0647).

“Це поєднання говорить про стійкість, оптимізм, надію і позитив, які нам потрібні в міру того, як ми перезавантажуємо, оновлюємо, переосмислюємо і винаходимо заново”, – пояснила віце-президент Pantone Color Institute Лорі Прессман.

Це вперше, коли був обраний ахроматичний відтінок (сірий), і вдруге, коли було обрано два кольори.

Хоча вибір Pantone може розглядатися як хеджування своїх ставок — сірий або жовтий, в залежності від того, як розгорнеться 2021 рік, — інститут хоче, щоб люди розглядали кольори як єдину пару, натякаючи на важливість солідарності в прийдешньому році.

“Два надзвичайно незалежних кольори підкреслюють, як різні елементи об’єднуються, щоб висловити це послання сили й надії”, – сказала Прессман.

Зазначається, що колір року Pantone зображає колірні тенденції в моді, красі, дизайні та домашньому декорі, і з самого початку ця ініціатива також служила своєрідним настроєм, який показував дух часу. У роки невпевненості це часто означало вибір кольорів, які мають заспокоювати або підіймати настрій.

Безтурботні сині відтінки з’являлися кілька разів за останні два десятиліття, але оптимістичний жовтий відтінок був обраний лише під час масштабної економічної кризи. У 2009 році Pantone обрав яскравий мімозовий колір, що пробуджує почуття надії, коли Велика рецесія 2008 року потрясла Північну і Південну Америку, а також Європу.

Згідно із заявою Pantone, Illuminating асоціюється з оптимізмом і бадьорістю, а Ultimate Grey викликає почуття холоднокровності та стійкості.