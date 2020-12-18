Стрімінгова платформа Netflix продовжує залучати відомих людей для фільмування у своїх кінопроєктах. Цього разу співпрацювати погодився Папа Римський Франциск.

Про це повідомляє видання Variety.

Відомо, що понтифік візьме участь у документальному проєкті. Серіал, який, імовірно, міститиме чотири серії, буде відзнятий за мотивами авторської книги Папи “Ділячись мудрістю років”. Поява серіалу на Netflix очікується до кінця 2021 року.

Зазначимо, що інформацію про участь понтифіка у зйомках підтвердив падре Антоніо Спадаро, який редагував книгу. За його словами, серіал стане своєрідним джерелом мудрості старшого покоління. У фільмі знімуться чоловіки та жінки від 70 років з різних куточків світу. Вони також поділяться особливими історіями зі свого життя.

Головним акцентом серіалу стане інтерв’ю Папи Франциска. Його фрагментарно покажуть у всіх серіях. Так, понтифік розкриє свою точку зору на актуальні соціальні проблеми. Також він обговорить питання любові, боротьби, роботи чи мрій.

“У людей похилого віку є мудрість. На них покладається велика відповідальність: передавати свій життєвий досвід, свою сімейну історію, історію громади, народу”, – пояснив ідею книги Папа Римський Франциск.

Продюсером серіалу стане Сімона Ерколані.