В місті Куритиба, Бразилія папуга почав грати в хованки з камерою відеоспостереження за дорожнім рухом.

Про це повідомила компанія з моніторингу дорожнього руху Arteris Planalto Sul.

Компанія розмістила відео з однієї зі своїх камер спостереження, зроблене минулого місяця.

На ньому видно птаха родини папугових — амазон синьолобий (аmazona aestiva).

“Ми отримали спеціальний візит до однієї з камер. … Вид був ідентифікований як папуга — наукова назва amazona aestiva”, — зазначили в компанії.

В ролику можна побачити, як папуга підлітає, бачить камеру, неодноразово дивиться в неї і одразу ж ховається від неї, ніби граючись з нею в хованки.

🦜🦜 Sextou! Na manhã de hoje (29), recebemos uma visita para lá de especial em uma das câmeras do nosso circuito de CFTV, no km 115 da BR-116/PR, em Curitiba. A espécie foi identificada como um papagaio – nome científico amazona aestiva. Só de olho 👀 pic.twitter.com/UwKHeaT8E1 — Arteris Planalto Sul (@Arteris_APS) October 29, 2021