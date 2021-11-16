Про це повідомила компанія з моніторингу дорожнього руху Arteris Planalto Sul.

Компанія розмістила відео з однієї зі своїх камер спостереження, зроблене минулого місяця.

На ньому видно птаха родини папугових — амазон синьолобий (аmazona aestiva).

“Ми отримали спеціальний візит до однієї з камер. … Вид був ідентифікований як папуга — наукова назва amazona aestiva”, — зазначили в компанії.

В ролику можна побачити, як папуга підлітає, бачить камеру, неодноразово дивиться в неї і одразу ж ховається від неї, ніби граючись з нею в хованки.

 