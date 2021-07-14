Про це повідомляє журнал New Musical Express (NME).

Мультсеріал “Дивакуваті родичі” (Fairly OddParents), створений Бутчем Гартманом для Nickelodeon та Nicktoons, який виходив з 2001 по 2017 році, буде перезапущений.

Оригінальний мультсеріал розповідав про 10-річного Тіммі Тернера, його казкових хрещених Космо та Ванду і 16-річну няню Вікі.

Новий проєкт, перший 13-серійний сезон якого вийде до кінця року, розповість про кузину головного героя Вівіан, яка отримає фей-помічників від Тіммі.

В серіалі поєднуватимуться елементи гри акторів та комп’ютерної графіки. Мультяшні Космо та Ванда з’являться в реальному світі.

Роль Вівіан Тернер гратиме Одрі Грейс Маршалл.