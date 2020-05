Про це повідомляє видання Variety.

У четвер, 28 травня, студія Paramount Pictures та компанія Sega Sammy підтвердили, що почали розробку нового фільму про синього їжака Соніка — головного героя культової гри Sonic the Hedgehog, яка була вперше випущена 1991 році.

Відомо, що режисером фільму буде Джефф Фаулер, який працював над першою частиною кінострічки. Сценарій писатимуть Пет Кейсі та Джош Міллер.

Оскільки наразі фільм ще знаходиться в стадії розробки, коли почнуться зйомки та кастинги ще невідомо.

Інформацію видання про початок роботи над сиквелом в соцмережах підтвердив режисер Джефф Фаулер. Він опублікував посилання на матеріал в своєму Twitter з коментарем: “Раунд два з синім!”.

ROUND TWO WITH THE BLUE!! 🤟💙https://t.co/YTabuZy08C

— Jeff Fowler (@fowltown) May 28, 2020