Про це пише Variety.

У відродженні шоу знімуться Міранда Косгроув, Джеррі Трейнор і Натан Кресс. Продюсерами серіалу виступлять Джей Коген і Алі Схоутен.

Оригінальний проєкт “АйКарлі”, що складається з 6 сезонів і 97 епізодів, транслювався на Nickelodeon з 2007 по 2012 рік.

Серіал розповідав про тринадцятирічну дівчинку Карлі, яка живе зі своїм старшим братом, двадцятишестирічним Спенсером. Зі своїми друзями Сем і Фредді вона створила молодіжно-розважальне веб-шоу “iCarly”.