Про це повідомляє BBC.
Судовий позов подали проти страхової компанії Federal Insurance Company. Позивач стверджує, що страхувальник порушив домовленість, виплативши їм лише 5 мільйонів доларів замість обіцяних ста. Йдеться про так звану “страхову виплату через вимушений локдаун, пов’язаний із пандемією коронавірусу”.
До цього компанії Paramount довелося призупинити знімальний процес в лютому 2020 року, коли один з членів команди отримав позитивний результат тесту на коронавірусу. Після цього паузу продовжили, оскільки італійський уряд ввів локдаун.
Перерва тривала до липня, але й після цього процес фільмування відновили не одразу, оскільки акторам та знімальній групі було складно переміщатися між новими локаціями в Європі та Ближній Азії.
В страховій компанії пояснили, що виплатили лише 5 мільйонів доларів, бо їм не надали доказів щодо того, що хворі на коронавірус члени знімальної групи “не могли продовжувати виконувати свої обов’язки”.
В Paramount заявили, що таке пояснення позбавлене всілякого глузду, тому вимагають повної компенсації, а також – штраф та оплату послуг адвокатів.
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