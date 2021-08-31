Американська компанія Paramount Pictures Studios вимагає компенсувати страхові витрати, пов'язані з призупиненням знімання фільму "Місія нездійсненна - 7". Вони отримали лише 5 мільйонів доларів замість обіцяних ста.

Про це повідомляє BBC.

Судовий позов подали проти страхової компанії Federal Insurance Company. Позивач стверджує, що страхувальник порушив домовленість, виплативши їм лише 5 мільйонів доларів замість обіцяних ста. Йдеться про так звану “страхову виплату через вимушений локдаун, пов’язаний із пандемією коронавірусу”.

До цього компанії Paramount довелося призупинити знімальний процес в лютому 2020 року, коли один з членів команди отримав позитивний результат тесту на коронавірусу. Після цього паузу продовжили, оскільки італійський уряд ввів локдаун.

Перерва тривала до липня, але й після цього процес фільмування відновили не одразу, оскільки акторам та знімальній групі було складно переміщатися між новими локаціями в Європі та Ближній Азії.

В страховій компанії пояснили, що виплатили лише 5 мільйонів доларів, бо їм не надали доказів щодо того, що хворі на коронавірус члени знімальної групи “не могли продовжувати виконувати свої обов’язки”.

В Paramount заявили, що таке пояснення позбавлене всілякого глузду, тому вимагають повної компенсації, а також – штраф та оплату послуг адвокатів.

Фільм “Місія нездійсненна – 7” має вийти в травні 2022 року.